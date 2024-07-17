Нагадаємо, що Віталій Захарченко був міністром внутрішніх справ з 2011 по лютий 2014 року. Після Революції гідності він виїхав до Росії, відтоді він у розшуку СБУ.

Дивіться також Гринкевич-старший намагався "зам'яти" справу про закупівлі для ЗСУ

Що відомо про справу Захарченка

У ДБР повідомили, що одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, підозрюваний телефонував посадовцям України. Він пропонував їм підписати договір з Росією про так звану "дружбу і захист", що означало добровільну здачу ворогу територій в обмін на "високі посади".

Ба більше, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва Росії. Також Захарченко брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів та дайджестів, щоб формувати в суспільстві антивладні настрої.

У своїх виступах експосадовець виправдовує та визнає правомірною збройну агресію Росії проти України, прославляє представників збройних формувань РФ,

– додали в ДБР.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року Володимир Зеленський офіційно позбавив громадянства України ексчиновників часів Віктора Януковича, зокрема і Віталія Захарченка.