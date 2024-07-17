Напомним, что Виталий Захарченко был министром внутренних дел с 2011 по февраль 2014 года. После Революции достоинства он уехал в Россию, с тех пор он в розыске СБУ.

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Что известно о деле Захарченко

В ГБР сообщили, что сразу после российского полномасштабного вторжения в Украину, подозреваемый звонил чиновникам Украины. Он предлагал им подписать договор с Россией о так называемой "дружбе и защите", что означало добровольную сдачу врагу территорий в обмен на "высокие должности".

Более того, предатель отмечал, что действует от имени руководства России. Также Захарченко участвовал в создании и публикациях ряда видеозаписей и дайджестов, чтобы формировать в обществе антиправительственные настроения.

В своих выступлениях экс-чиновник оправдывает и признает правомерной вооруженную агрессию России против Украины, прославляет представителей вооруженных формирований РФ,

– добавили в ГБР.

Напомним, что в феврале 2023 года Владимир Зеленский официально лишил гражданства Украины экс-чиновников времен Виктора Януковича, в том числе и Виталия Захарченко.