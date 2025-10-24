Что известно о деле и решении ВАСК?
Им был Виталий Захарченко, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По решению суда, в доход государства взыскано шесть объектов недвижимости, среди которых:
- две квартиры в Киеве;
- корпоративные права;
- денежные средства на банковских счетах.
Обратите внимание! Общая стоимость конфискованного имущества составляет более 400 миллионов гривен.
Примененная санкция предусмотрена пунктом 1 – 1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" – как мера, направленная на недопущение использования активов лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины,
– говорится в сообщении.
В Государственном бюро расследований напомнили, что Виталий Захарченко является фигурантом ряда уголовных производств, которые сейчас расследует ГБР. И многие из этих дел уже переданы в суд.
В частности, ему инкриминируют:
- государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины);
- создание преступной организации и организацию тяжких преступлений против участников Революции Достоинства (часть 1 статьи 255, часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 365, часть 2 статьи 115 УК Украины);
- легализацию доходов, полученных преступным путем (часть 3 статьи 209 УК Украины).
В рамках этих производств следователи ГБР находили и арестовывали обнаруженное имущество министра – беглеца,
– отметили в бюро.
Общая стоимость арестованного составляет 1,4 миллиарда гривен. Работа по взысканию остального имущества продолжается.
Важно! Захарченко объявлен в международный розыск и скрывается на территории России.
Что еще известно о Виталии Захарченко?
Напомним, что в 2021 году Главное управление разведки Минобороны лишило отличий государственных изменников Украины, среди которых был и бывший глава МВД Украины. Об этом говорится на сайте ГУР.
Более того, того же года Виталия Захарченко на заседании СНБО включили в санкционный список.
Заметьте! А в начале 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Захарченко украинского гражданства.
Когда Захарченко получил последнее подозрение?
- Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру внутренних дел Захарченко в 2024 году. Тогда стало известно, что он пытался в 2022 году склонить украинских отдельных должностных лиц к измене.
- Подозреваемый звонил чиновникам Украины с предложением подписания договора и рассказывал, что действует от имени руководства России.