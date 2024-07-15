Пільги для дітей учасників АТО: що для них передбачено

Учасники АТО, як і військові зі статусом УБД, мають право на пільги. Вони поширюються також і на їхніх дітей. Серед привілеїв є організація відпочинку для дітей, надання місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах безкоштовно, пільгове проживання у гуртожитку тощо.

Пільги для дітей учасників АТО

Діти учасників АТО можуть отримати першочергове надання місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Крім того, для них передбачено:

Безоплатне харчування для дошкільнят та учнів 1 – 11 класів.

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Підтримка та пільги при здобутті професійно-технічної та вищої освіти,

Оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років.

Пільги для дітей УБД

Сім'я військовослужбовця, який отримав статус учасника бойових дій, також має право на пільги від держави. Зокрема, це стосується й дітей:

Доступ до оздоровлення та відпочинку,

Право на першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.

Для дітей-студентів передбачено: