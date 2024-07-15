Пільги для дітей учасників АТО: що для них передбачено

15 липня 2024, 11:47
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Джерело:

Міністерство у справах ветеранів

Учасники АТО, як і військові зі статусом УБД, мають право на пільги. Вони поширюються також і на їхніх дітей. Серед привілеїв є організація відпочинку для дітей, надання місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах безкоштовно, пільгове проживання у гуртожитку тощо.

Пільги для дітей учасників АТО

Діти учасників АТО можуть отримати першочергове надання місць у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Крім того, для них передбачено:

  • Безоплатне харчування для дошкільнят та учнів 1 – 11 класів. 

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  • Підтримка та пільги при здобутті професійно-технічної та вищої освіти,
  • Оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років.

Пільги для дітей УБД

Сім'я військовослужбовця, який отримав статус учасника бойових дій, також має право на пільги від держави. Зокрема, це стосується й дітей:

  • Доступ до оздоровлення та відпочинку,
  • Право на першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах. 

Для дітей-студентів передбачено:

  • Переведення на бюджетну форму навчання на денній формі, 
  • Ті, хто на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках,
  • За умови відсутності заборгованості з навчання – право на соціальну стипендію.
Автор: Валерія Городинська