Вплив статусу УБД на розмір військової пенсії

Учасники бойових дій, які звертаються за пенсією за віком або цивільною пенсією, можуть скористатися пільговими умовами виходу на пенсію згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Учасники бойових дій мають право на отримання пенсії після досягнення 55 років у чоловіків та 50 років у жінок, за умови наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

Навіть при мінімальній пенсії, яка у 2024 році дорівнює 2 725 гривень, за п'ять років пенсіонер отримає від держави 163 500 гривень (2 725 гривень помножені на 60 місяців).

Зауважте! У випадку, коли заробітна плата була вищою за середню, пенсія також буде більшою, що збільшить загальну суму, отриману за п'ятирічний період.

Крім того, цивільні пенсіонери можуть скористатися можливістю врахування територіальними органами Пенсійного фонду стажу, набутого під час участі в АТО/ООС, за пільговими умовами, де три місяці роботи зараховуються як один місяць служби.

Пільги для учасників бойових дій

Учасники бойових дій мають доступ до додаткових соціальних гарантій, включаючи право на ряд соціальних виплат, компенсації за участь у бойових діях, кошти на оздоровлення та іншу матеріальну підтримку.

Зауважте! Для військовослужбовців, як правило, необхідно підготувати пакет документів через відповідні уповноважені органи силових міністерств або відомств, зокрема для Міноборони – через ТЦК та СП. Після цього ТЦК передає документацію до Пенсійного фонду, який займається призначенням військових пенсій.

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД) користуються пільговими умовами медичного обслуговування. Вони включають:

безкоштовне медичне обслуговування;

санаторно-курортне лікування;

безкоштовне забезпечення медикаментами.

До слова! учасники бойових дій, які втратили працездатність, мають право на додаткову надбавку до пенсії у розмірі 25% від прожиткового мінімуму. У 2024 році, коли прожитковий мінімум становить 2 361 гривень, ця надбавка дорівнює 590,25 гривень.

Комунальні послуги: пільги для УБД

Особи зі статусом УБД також мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Це може включати знижки або повне звільнення від оплати таких послуг. Крім того, вони мають право на першочергове отримання житла та можливість скористатися пільговим кредитуванням для придбання житла чи земельних ділянок.