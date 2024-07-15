Льготы для детей участников АТО

Дети участников АТО могут получить первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Кроме того, для них предусмотрено:

  • Бесплатное питание для дошкольников и учащихся 1 – 11 классов.

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  • Поддержка и льготы при получении профессионально-технического и высшего образования,
  • Оздоровление и отдых детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Льготы для детей УБД

Семья военнослужащего, который получил статус участника боевых действий, также имеет право на льготы от государства. В частности, это касается и детей:

  • Доступ к оздоровлению и отдыху,
  • Право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.

Для детей-студентов предусмотрено:

  • Перевод на бюджетную форму обучения на дневной форме,
  • Те, кто на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях,
  • При условии отсутствия задолженности по обучению – право на социальную стипендию.