Льготы для детей участников АТО

Дети участников АТО могут получить первоочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Кроме того, для них предусмотрено:

Бесплатное питание для дошкольников и учащихся 1 – 11 классов.

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Поддержка и льготы при получении профессионально-технического и высшего образования,

Оздоровление и отдых детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Льготы для детей УБД

Семья военнослужащего, который получил статус участника боевых действий, также имеет право на льготы от государства. В частности, это касается и детей:

Доступ к оздоровлению и отдыху,

Право на первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях, а также детских оздоровительных лагерях.

Для детей-студентов предусмотрено: