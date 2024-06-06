Знижка на світло для багатодітних сімей: як отримати

Після підвищення тарифів на світло, актуальним стало питання щодо пільг на сплату комунальних послуг. Багатодітні сім'ї мають один варіант.

Чи мають пільги на світло багатодітні сімʼї 2024

Родини, які виховують 3 та більше дитини, мають право на пільги на комунальні послуги. Зокрема вони можуть отримати 50% знижки на оплату ЖКП в тому числі і світла.

Читайте також Пільги на світло: чи мають право на них пенсіонери

Які умови отримання пільги

З червня тариф на світло в Україні зріс з 2,64 гривні за кіловат до 4,32 гривні за кіловат.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців, з розрахунку на одного члена сім’ї, не має перевищувати розмір доходів, який дає право на отримання пільг – податкова соціальна пільга у 2024 році становить 4 240 гривень.

Наприклад, якщо матір 3 дітей заробляє 10 тисяч гривень на місяць, середньомісячний сукупний дохід сім’ї за період, який враховується для визначення права за 6 місяців, на одного члена сім’ї становить 2 500 гривень. Відповідно це менше ніж податкова соціальна пільга, тому родина має право на знижку по комуналці.

Пільгу комуналку призначають до 31 грудня року набуття права на цю допомогу від держави.

Ті сім'ї, які вперше отримали посвідчення багатодітних, мають зареєструватися в Реєстрі осіб, які мають право на пільги.