Имеют ли льготы на свет многодетные семьи 2024
Семьи, которые воспитывают 3 и более ребенка, имеют право на льготы на коммунальные услуги. В частности они могут получить 50% скидки на оплату ЖКУ в том числе и света.
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Какие условия получения льготы
Среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев, в расчете на одного члена семьи, не должен превышать размер доходов, который дает право на получение льгот – налоговая социальная льгота в 2024 году составляет 4 240 гривен.
Например, если мать 3 детей зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц, среднемесячный совокупный доход семьи за период, который учитывается для определения права за 6 месяцев, на одного члена семьи составляет 2 500 гривен. Соответственно это меньше чем налоговая социальная льгота, поэтому семья имеет право на скидку по коммуналке.
Те семьи, которые впервые получили удостоверение многодетных, должны зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы.