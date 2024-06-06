Имеют ли льготы на свет многодетные семьи 2024

Семьи, которые воспитывают 3 и более ребенка, имеют право на льготы на коммунальные услуги. В частности они могут получить 50% скидки на оплату ЖКУ в том числе и света.

Читайте также Льготы на свет: имеют ли право на них пенсионеры

Напомним! С июня тариф на свет в Украине вырос с 2,64 гривны за киловатт до 4,32 гривны за киловатт.

Какие условия получения льготы

Среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие 6 месяцев, в расчете на одного члена семьи, не должен превышать размер доходов, который дает право на получение льгот – налоговая социальная льгота в 2024 году составляет 4 240 гривен.

Например, если мать 3 детей зарабатывает 10 тысяч гривен в месяц, среднемесячный совокупный доход семьи за период, который учитывается для определения права за 6 месяцев, на одного члена семьи составляет 2 500 гривен. Соответственно это меньше чем налоговая социальная льгота, поэтому семья имеет право на скидку по коммуналке.

Напомним! Льготу коммуналку назначают до 31 декабря года приобретения права на эту помощь от государства.

Те семьи, которые впервые получили удостоверение многодетных, должны зарегистрироваться в Реестре лиц, имеющих право на льготы.