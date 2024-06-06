Чи мають пільги на світло багатодітні сімʼї 2024
Родини, які виховують 3 та більше дитини, мають право на пільги на комунальні послуги. Зокрема вони можуть отримати 50% знижки на оплату ЖКП в тому числі і світла.
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Які умови отримання пільги
Середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 6 місяців, з розрахунку на одного члена сім’ї, не має перевищувати розмір доходів, який дає право на отримання пільг – податкова соціальна пільга у 2024 році становить 4 240 гривень.
Наприклад, якщо матір 3 дітей заробляє 10 тисяч гривень на місяць, середньомісячний сукупний дохід сім’ї за період, який враховується для визначення права за 6 місяців, на одного члена сім’ї становить 2 500 гривень. Відповідно це менше ніж податкова соціальна пільга, тому родина має право на знижку по комуналці.
Ті сім'ї, які вперше отримали посвідчення багатодітних, мають зареєструватися в Реєстрі осіб, які мають право на пільги.