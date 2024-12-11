Доведеться платити навіть якщо немає газу: про що потрібно знати українцям

За доставку газу потрібно платити навіть якщо ним не користуються. Йдеться про ситуацію, коли абонент залишається приєднаним до мережі.

Чому українцям надходять платіжки попри відсутність газу

Потрібно розуміти, що поки ви можете у будь-який момент відкрити вентиль та почати користуватися газом, платіжки будуть надходити, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Газмережі".

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Навіть, якщо Ви тимчасово газ не споживаєте, але приєднані до мережі, газорозподільна компанія продовжує дбати про справність газопроводів, підведених до вашої оселі, підтримує у них необхідний тиск газу,

– йдеться у повідомленні регулятора.

Споживачі, що не користуються газом, мають платити за доставку мінімальний платіж. Його кінцеве значення залежить від газових приладів, що зареєстровані у оселі:

якщо в оселі встановлена газова плита, то в рік нараховується платіжка за доставку 39 кубометрів газу;

газу; газова плита та колонка – 126 кубометрів на рік;

на рік; опалювальний прилад – 314 кубометрів на рік.

Споживання природного газу в поточному календарному році не впливають на вартість послуг з розподілу природного газу в календарному році, а враховуються при розрахунку на наступний рік,

– повідомляє філія "Газмережі".

Зверніть увагу! Щоб не платити за доставку газу, потрібно відключитись від мережі. Для цього необхідно звернутись до регулятора.