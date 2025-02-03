На тлі впровадження мит від Трампа: про що домовились Мексика та Канада

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяли зміцнювати міцні двосторонні відносини. Це відбулося після введення президентом США Дональдом Трампом мита проти цих країн.

Канада та Мексика зміцнюватимуть свої відносини

Зокрема лідери держав домовилися продовжити працювати разом у сферах, що становлять спільний інтерес, пише 24 канал з посиланням на The Hill.

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Прем'єр-міністр Трюдо і президент Шейнбаум обговорили глибокі міжлюдські зв'язки, міцні торгівельні та інвестиційні відносини між Канадою і Мексикою, а також важливість збереження конкурентоспроможності та процвітання Північної Америки,

– зазначено на сайті уряду Канади.

Також у повідомлені йдеться про те, що політики цих двох країн говорили:

про впровадження американських тарифів проти них;

посилення безпеки кордонів;

боротьбу з виробництвом та поширенням нелегальних наркотиків.

Так очільники Максими та Канади домовилися продовжити зміцнювати міцні двосторонні відносини між країнами.

Водночас Трюдо заявив, що Мексика має сильного партнера в особі Канади, коли йдеться про підтримку безпеки кордонів. І це має знати нова адміністрація Сполучених Штатів.

Важливо! Джастін Трюдо також сказав, що Канада не відпустить якщо тарифи будуть запроваджено проти неї.