Мита від США: Мексика вводить нові тарифи у відповідь на рішення Трампа

США ввели нові мита на мексиканські й канадські товари. Тому Мехіко та Оттава впровадять вже власні на американський імпорт.

Мита від Мексики для США

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що наприкінці тижня оголосить американські товари, до яких застосовуватимуть нові тарифи мит, пише 24 Канал з посиланням на AP.

Читайте також США ввели мита на товари з Китаю: у Пекіні рішуче відповіли Вашингтону

Зокрема Шейнбаум відкинула "фактологічний бюлетень", опублікований Білим домом США. У ньому йшлося про те, що мексиканські наркоторговці продовжують свою роботу через "нестерпні відносини з урядом Мексики".

Клаудія Шейнбаум назвала це "образою і наклепом". Крім того, вона перерахувала досягнення своєї адміністрації у боротьбі проти наркокартелів Мексики.

Неможливо уявити, що вони не думають про шкоду, яку це рішення завдасть громадянам та бізнесу США через зростання цін на товари, вироблені в нашій країні. А також про шкоду, яка виникне через скорочення робочих місць в обох країнах. Ніхто не виграє від цього рішення,

– сказала Шейнбаум.

Важливо! Президентка також додала, що тарифи, якими Мексика відповість, "ні в якому разі не мають на меті розпочати економічну чи комерційну конфронтацію".

Що планує робити Канада щодо американських мит

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо був більш категоричним та заявив, що відповість негайними 25% митами на американський імпорт на суму 30 мільярдів канадських доларів. Мита охоплюватимуть американські пиво, вино, бурбон, побутову техніку та апельсиновий сік.

Зверніть увагу! Якщо указ Дональда Трампа залишиться у силі через 21 день, то Канада розширить підвищені мита на імпорт ще на суму 125 мільярдів канадських доларів.