Як обстріли енергетики позначаться на державному бюджеті та що буде зі світлом взимку

Міністр фінансів України Сергій Марченко розповів про наслідки енергетичних атак Росії. Він заявив, що обстріли російськими військами українських енергетичних об'єктів призведуть до економічних втрат і зниження доходів державного бюджету.

Як обстріли впливають на економіку

За словами міністра фінансів, перебої в електропостачанні негативно впливають на критично важливі галузі економіки.

Читайте також Тариф на електроенергію може зрости: коли українцям чекати на подорожчання

Сергій Марченко Науковий ступінь/посада Звичайно, останні обстріли енергетики не додають оптимізму. Міністерство економіки та Національний банк вже переглянули прогнози ВВП. Вони вважають, що втрата десь буде до відсотка ВВП, уже в тому числі як наслідок цих обстрілів.

Марченко підкреслив, що обстріли також негативно відображаються на показниках бюджетних надходжень.

Перебої з електроенергією можуть вплинути та вплинуть на роботу бізнесу, і звичайно хотілось би мінімізувати цей вплив,

– зазначив міністр.

Зазначимо, що в березні 2024 року російські війська відновили обстріли української енергетичної інфраструктури, що спричинило дефіцит електроенергії в країні.

Що буде з електроенергією взимку

В результаті, Національний банк України переглянув свої прогнози щодо зростання ВВП у 2024 році з 3,6% до 3,0%. Також, Міністерство економіки оцінило зростання економіки у квітні на рівні 4,3%, що є меншим показником порівняно з 4,6% у березні.

У розмові з 24 Каналом енергетичний аналітик Геннадій Рябцев зазначив, що у разі належної підготовки України до опалювального сезону влітку, проблеми з електропостачанням взимку можуть не бути критичними.

Експерт підкреслює, що можливість забезпечення стабільного енергопостачання взимку залежатиме від швидкості відновлення електромереж в населених пунктах, територіальних громадах, і промислових об’єктах після останніх атак.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань Якщо громадяни вимагатимуть від органів місцевого самоврядування, від керівництва територіальних громад, забезпечити їх, як споживачів, автономним живленням від малих електростанцій, які мають бути встановлені в цьому регіоні, то тоді жодних проблем з енергопостачанням не буде.

Рябцев також зауважує, що ініціативи громадськості та місцевого самоврядування з встановлення малих автономних електростанцій можуть вирішити проблеми з енергопостачанням у регіонах.

Він попереджає, що без відновлення пошкодженої інфраструктури до зими, існує велика ймовірність відключень світла.