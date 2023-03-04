Пенсія у 3 120 гривень: хто з українців отримає такі виплати у березні

Українці отримають вже цього місяця підвищені мінімальні пенсії. Відтак пенсіонери можуть розраховувати на суму у 3 120 гривень.

Нагадуємо, що з 1 березня українські пенсії проіндексовано на майже 20%. Як повідомляють у Мінсоцполітики, підвищення торкнулося усіх категорій пенсіонерів, навіть військових та пенсіонерів, що отримують мінімальну пенсію.

Де теми Індексація пенсій у березні торкнеться не всіх

Хто отримаю пенсію понад 3 000 гривень

Однак, ті громадяни, яким призначили пенсію у період з 2020 по 2022 рік не отримають індексацію. Лише підвищення

У Пенсійному фонді заявили, що з 1 березня встановлюються доплати до мінімальних розмірів виплат:

пенсіонери, які досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30 – 35 років, отримають до 3 120 гривень;

пенсіонери, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 20 – 25 років, — теж до 3 120 гривень;

пенсіонери у віці від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 – 35 років, — до 3 000 гривень;

у віці до 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 – 35 років (та особам з інвалідністю І групи), — до 2 760 гривень.

Страхові виплати

Інші категорії пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону) отримають

Крім цього, відповідно до законодавства збільшено ще й щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. А також, особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Цікаво Скільком пенсіонерам підвищили пенсію з 1 березня

Перерахунок максимального розміру щомісячної страхової виплати відбувається за формулою: мінімальна заробітна плата множиться на чотири – 6 700 гривень*4 = 26 800 гривень.