Кого не зачепить березневе підвищення

Ті пенсіонери, яким у 2020 – 2022 роках призначили пенсії, не отримають березневої індексації. Це приблизно 500 тисяч українців.

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Однак підвищення все-таки для такої категорії людей відбудеться – на суму 100 гривень. В Мінсоцполітики пояснили, що саме ця категорія пенсіонерів отримують значно вищу пенсію, ніж ті громадяни з такими ж стажем, яким пенсію призначили у попередні роки.

Це зумовлено тим, що пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку, починаючи з 2020 року, обраховані з вищої, ніж в попередні роки, середньої заробітної плати. Відтак, індексація пенсійних виплат для них призвела б до збільшення розриву між розміром пенсії для людей, які мають однаковий стаж, однакове співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але які вийшли на пенсію в різні роки,

– зазначається на сайті міністерства.

Скільки отримають пенсіонери індексації у 2023 році

У березні отримають індексацію майже усі категорії пенсіонерів, навіть військові. Про це ще раніше заявляла Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики.

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У середньому пенсійні виплати підвищаться на 400 – 700 гривень. А максимальне підвищення отримають ті, у кого пенсія понад 7 тисяч гривень – 1 500 гривень.