Кого не тронет мартовское повышение

Те пенсионеры, которым в 2020 – 2022 годах назначили пенсии, не получат мартовской индексации. Это около 500 тысяч украинцев.

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Однако повышение все-таки для такой категории людей состоится – на сумму 100 гривен. В Минсоцполитики объяснили, что именно эта категория пенсионеров получают значительно более высокую пенсию, чем те граждане с таким же стажем, каким пенсию назначили в предыдущие годы.

Это обусловлено тем, что пенсии для достигших пенсионного возраста, начиная с 2020 года, исчислены с более высокой, чем в предыдущие годы, средней заработной платы. Следовательно, индексация пенсионных выплат для них привела бы к увеличению разрыва между размером пенсии для людей, имеющих одинаковый стаж, одинаковое соотношение их заработной платы к средней заработной плате в стране, но вышедшие на пенсию в разные годы,

– отмечается на сайте министерства.

Сколько получат пенсионеры индексации в 2023 году

В марте получат индексацию почти все категории пенсионеров, даже военные. Об этом еще раньше заявляла Оксана Жолнович, министерша социальной политики.

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В среднем пенсионные выплаты повысятся на 400 – 700 гривен. А максимальное повышение получат те, у кого пенсия более 7 тысяч гривен – 1 500 гривен.