Напоминаем, что с 1 марта украинские пенсии проиндексированы почти на 20%. Как сообщают в Минсоцполитики, повышение коснулось всех категорий пенсионеров, даже военных и пенсионеров, получающих минимальную пенсию.

Где темы Индексация пенсий в марте коснется не всех

Однако те граждане, которым назначили пенсию в период с 2020 по 2022 год, не получат индексацию. Только повышение в размере не больше 100 гривен.

Кто получу пенсию более 3000 гривен

В Пенсионном фонде заявили, что с 1 марта устанавливаются доплаты до минимальных размеров выплат:

пенсионеры, достигшие 65 лет, не работающие и имеющие полный страховой стаж 30 – 35 лет, получат до 3 120 гривен;

пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и имеющие страховой стаж 20 – 25 лет, — тоже до 3 120 гривен;

пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет, имеющие страховой стаж 30 – 35 лет, — до 3 000 гривен;

в возрасте до 70 лет, работающих и имеющих страховой стаж 30 – 35 лет (и лицам с инвалидностью I группы), — до 2 760 гривен.

Другие категории неработающих пенсионеров (независимо от возраста и закона) получат до 2 520 гривен.

Страховые выплаты

Кроме этого, согласно законодательству увеличены еще и ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности. А также лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Интересно Скольким пенсионерам повысили пенсию с 1 марта

Пересчет максимального размера ежемесячной страховой выплаты производится по формуле: минимальная заработная плата умножается на четыре – 6 700 гривен*4 = 26 800 гривен.