Сумні новини: якою буде мінімальна пенсія у 2023 році

Кабмін схвалив проєкт бюджету, у якому заклав новий прожитковий мінімум на 2023 рік. Цьогоріч пенсії ще один раз зростуть, а от наступного року залишаться незмінними.

Бюджет на наступний рік складається в умовах повномасштабної війни. І хоч головним пріоритетом після оборони є соціальна складова, на жаль, підняти пенсії не вдасться.

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Якою буде пенсія у 2023 році

Ще цьогоріч на пенсіонерів чекає підвищення мінімальної пенсії. З 1 грудня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зросте з 2 027 гривень до 2 093 гривень. Це і є мінімальний розмір пенсії. У 2023 році його планують залишити на такому ж рівні без переглядів.

Водночас наступного року зміняться умови для виходу на пенсію – зросте необхідний страховий стаж.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати страховий стаж щонайменше 30 років . Цьогоріч мінімальним порогом є 29 років.

. Цьогоріч мінімальним порогом є 29 років. У 63 роки зможуть вийти на пенсію люди зі стажем 20 років.

А у 65 років, щоб вийти на пенсію, достатньо мати 15 років страхового стажу.

Це період, за який працівник чи його роботодавець вносив соціальні внески до Пенсійного фонду. Важливо, не плутати страховий стаж з трудовим. Як підтвердити свій стаж без трудової книжки, читайте у матеріалі

Нагадаємо, що у жовтні цього року пенсіонерам у віці від 70 років підвищать пенсії на 300 гривень. Щоправда, це стосується лише пенсіонерів, які отримують менш як 10 340 гривень. Таких в Україні 1,7 мільйона осіб.

Важливі показники з бюджету

У проєкті бюджету на наступний рік заклали рівень мінімальної та середньої зарплати – вони становитимуть 6 700 гривень та 18 500 гривень відповідно.

Середньорічний курс долара наступного року заклали на рівні 42 гривень. Від цього показника розраховувані також очікувані рівні доходу бюджету та його витрати.

Інфляція у 2023 році може сягнути 30%.