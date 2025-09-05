Нардеп Гетманцев пропонує підняти мінімальну пенсію в Україні щонайменше до 4 000 гривень. Для цього на сайті Президента України створили петицію.

Як пропонують збільшити пенсію

Нині мінімальна пенсія в Україні – менше 3 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

Задумайтесь на хвилину: пенсія для людей з інвалідністю з дитинства складає зараз всього 2 361 гривню. Неодноразово отримую питання від людей про те, як можна взагалі вижити на такі виплати,

– пише депутат.

За словами Гетманцева, такі пенсії – проблема мільйонів українців. Тому він збирається подати правки до Бюджету на 2026 рік про перегляд пенсій. На думку нардепа, мінімальна пенсія має складати не менше 4-4,5 тисяч гривень.

Які зараз мінімальні пенсії? 3 038 гривень можуть отримати громадяни, які не працюють, але мають право на пенсію. Натомість пенсіонери 65+, які мають повний стаж, мінімально отримують 3 758 гривень, а українці 70+ років – 3 613 гривень.

Що відомо про розміри пенсій в Україні?