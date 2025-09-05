Укр Рус
Економіка Соцвиплати Мінімальну пенсію пропонують підняти вдвічі: скільки отримуватимуть українці
5 вересня, 13:49
Мінімальну пенсію пропонують підняти вдвічі: скільки отримуватимуть українці

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Нардеп Гетманцев пропонує підвищити мінімальну пенсію в Україні до 4 000 гривень, для чого створена петиція на сайті Президента.
  • Наразі мінімальна пенсія складає менше 3 000 гривень, а для людей з інвалідністю з дитинства – 2 361 гривню, що є недостатнім для життя.

Нардеп Гетманцев пропонує підняти мінімальну пенсію в Україні щонайменше до 4 000 гривень. Для цього на сайті Президента України створили петицію.

Як пропонують збільшити пенсію

Нині мінімальна пенсія в Україні – менше 3 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

Задумайтесь на хвилину: пенсія для людей з інвалідністю з дитинства складає зараз всього 2 361 гривню. Неодноразово отримую питання від людей про те, як можна взагалі вижити на такі виплати,
– пише депутат.

За словами Гетманцева, такі пенсії – проблема мільйонів українців. Тому він збирається подати правки до Бюджету на 2026 рік про перегляд пенсій. На думку нардепа, мінімальна пенсія має складати не менше 4-4,5 тисяч гривень. 

Які зараз мінімальні пенсії?

3 038 гривень можуть отримати громадяни, які не працюють, але мають право на пенсію. Натомість пенсіонери 65+, які мають повний стаж, мінімально отримують 3 758 гривень, а українці 70+ років – 3 613 гривень.

Що відомо про розміри пенсій в Україні?

  • Українська пенсія, а саме середні виплати, зросла з 539 карбованців у 1992 році до 5 789 гривень у 2025 році, що становить приблизно 137 доларів 70 центів. Однак варто зауважити, що тут складно казати, що купівельна спроможність і зростання добробуту відбулися у 50 разів.
  • Максимальна пенсія в Україні залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних і може досягати 23 610 гривень. Цю пенсію можуть отримувати держслужбовці, місцева влада, вчені та народні обранці, а найбільша пенсія складає 51 042 гривні завдяки спеціальним надбавкам.
  • Підвищення пенсій в Україні відбувається щорічно. Основна частина індексації у 2026 році буде розрахована на основі 50% інфляції за 2025 рік та 50% зростання зарплат.