Мінімальні пенсії у червні: кому доплатять через вік та стаж

Мінімальні пенсійні гарантії у червні залишатимуться різними для окремих категорій пенсіонерів. На розмір виплат впливають вік, стаж та інші умови.

Мінімальна пенсія в Україні у червні 2026 року для частини громадян перевищуватиме 4 000 гривень. Однак гарантований розмір виплат залежить одразу від кількох факторів: віку пенсіонера, страхового стажу, наявності роботи та права на додаткові надбавки, повідомляє "Судово-юридична газета".

Найвищу гарантовану мінімальну пенсію у червні отримують непрацюючі пенсіонери віком від 65 років, які мають повний страховий стаж не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Для таких громадян мінімальна виплата становить 4 213 гривень.

Цікаво! Також пенсію на цьому рівні призначають людям віком від 80 років, якщо вони мають щонайменше 25 років стажу для чоловіків та 20 років для жінок.

До гарантованої суми можуть додатково нараховуватися:

вікові доплати;

надбавки за понаднормовий стаж;

чорнобильські виплати;

доплати за догляд;

інші соціальні надбавки.

Хто отримає мінімальну пенсію 4 050 гривень?

Окремі пенсійні гарантії у червні діють для українців віком від 70 до 80 років. Пенсію не нижче 4 050 гривень отримують пенсіонери 70-80 років із повним страховим стажем та люди 75-80 років зі стажем від 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Якщо необхідного стажу немає, мінімальну виплату розраховують пропорційно офіційно відпрацьованим рокам.

Наприклад! Жінка віком 76 років зі стажем 27 років може отримувати близько 3 700 гривень пенсії замість гарантованих 4 050 гривень.

Які ще мінімальні пенсії діють у червні?

Пенсію від 3 725 гривень гарантовано:

непрацюючим пенсіонерам молодшим 70 років із повним стажем;

особам з інвалідністю I групи.

Водночас мінімальна виплата у 3 406 гривень передбачена для непрацюючих пенсіонерів без додаткових доходів.

А от найнижча гарантована пенсія для працюючих пенсіонерів або громадян без спеціальних доплат залишається на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб - 2 595 гривень.

Від чого залежить розмір мінімальної пенсії?