Какую минимальную пенсию получат украинцы в июне?

Минимальная пенсия в Украине в июне 2026 года для части граждан будет превышать 4 000 гривен. Однако гарантированный размер выплат зависит сразу от нескольких факторов: возраста пенсионера, страхового стажа, наличия работы и права на дополнительные надбавки, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Самую высокую гарантированную минимальную пенсию в июне получают неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для таких граждан минимальная выплата составляет 4 213 гривен.

Интересно! Также пенсию на этом уровне назначают людям в возрасте от 80 лет, если они имеют не менее 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

К гарантированной сумме могут дополнительно начисляться:

возрастные доплаты;

надбавки за сверхнормативный стаж;

чернобыльские выплаты;

доплаты за уход;

другие социальные надбавки.

Кто получит минимальную пенсию 4 050 гривен?

Отдельные пенсионные гарантии в июне действуют для украинцев в возрасте от 70 до 80 лет. Пенсию не ниже 4 050 гривен получают пенсионеры 70-80 лет с полным страховым стажем и люди 75-80 лет со стажем от 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Если необходимого стажа нет, минимальную выплату рассчитывают пропорционально официально отработанным годам.

Например! Женщина в возрасте 76 лет со стажем 27 лет может получать около 3 700 гривен пенсии вместо гарантированных 4 050 гривен.

Какие еще минимальные пенсии действуют в июне?

Пенсию от 3 725 гривен гарантировано:

неработающим пенсионерам моложе 70 лет с полным стажем;

лицам с инвалидностью I группы.

В то же время минимальная выплата в 3 406 гривен предусмотрена для неработающих пенсионеров без дополнительных доходов.

А вот самая низкая гарантированная пенсия для работающих пенсионеров или граждан без специальных доплат остается на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц - 2 595 гривен.

От чего зависит размер минимальной пенсии?