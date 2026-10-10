Пенсії по 6000 гривень у 2027 році: кому з українців готують кардинальне підвищення

В Україні готують масштабне оновлення системи соціальних виплат, яке кардинально змінить підходи до нарахування щомісячних коштів. Ці нововведення змусять мільйони громадян по-новому поглянути на свій трудовий стаж та майбутнє забезпечення.

Що зміниться для пенсіонерів у 2027 році

У проєкті Державного бюджету на 2027 рік передбачене підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 2 878 гривень. Це означає, що мінімальна пенсія автоматично зросте на 283 гривні порівняно з поточним роком, про що свідчать дані Мінсоцполітики.

Важливо розуміти, що це базове підвищення на майже 11% торкнеться тих, чиї виплати прив'язані до прожиткового мінімуму. Проте для багатьох категорій діють додаткові гарантії, надбавки та доплати, які залежать від страхового стажу та розміру офіційного заробітку.

Кому планують платити по 6000 гривень

Окремо Міністерство соціальної політики розробляє масштабну реформу солідарної системи. Головна пропозиція полягає у встановленні сукупного рівня пенсійної виплати не нижче 6 000 гривень. Нова модель складатиметься з двох частин: базової, яка гарантує мінімальний дохід, та страхової, що безпосередньо залежатиме від стажу людини.

У відомстві наголошують, що така реформа насамперед врятує приблизно третину нинішніх пенсіонерів, які зараз отримують найнижчі виплати. Тому очікувати, що з 1 січня 2027 року абсолютно всім автоматично нарахують по 6 тисяч гривень, наразі некоректно.

Крім того, у 2027 році обов'язково відбудеться щорічна індексація, кошти на яку вже закладені у Бюджетній декларації.

Як ще планували збільшити пенсію

Нагадаємо, що дискусії навколо суттєвого підвищення соціальних стандартів тривають не перший місяць. Раніше народний депутат Данило Гетманцев пропонував закласти до бюджету на 2027 рік ще радикальніші цифри.

Зокрема, йшлося про підвищення мінімальної пенсії за віком до 6 500 гривень, а мінімальної зарплати – до 12 000 гривень.