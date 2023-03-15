В Україні вперше проіндексували найнижчі пенсії, – Мінсоцполітики

Мінімальний розмір пенсій для українців теж проіндексували у березні. За розрахунками пенсіонери повинні отримати підвищення у сумі від 420 гривень та більше.

Проіндексували вперше

Індексація – це один із ключових інструментів держави для підтримки фінансово найменш захищених громадян. Саме тому у 2023 році вона торкнулася вперше найнижчих пенсій. Розмір індексації склав 19,7%.

Читайте також Не індексація, але підвищення теж буде: кому з 1 квітня очікувати доплат до пенсій

що мінімальна пенсія в Україні залежить від прожиткового мінімуму і складаєОтже, проіндексована мінімальна пенсія зросте в середньому до 2 520 гривень незалежно від віку та стажу.

До слова, підвищення до пенсій у вигляді індексації цьогоріч отримали понад 10 мільйонів пенсіонерів.

Крім індексації пенсій, відбулась індексація щомісячних страхових виплат

Також, з 1 березня отримали підвищення ще й потерпілі від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Це торкнулося й осіб, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

До теми Який середній розмір пенсії в Україні після індексації

Такі виплати розраховані для 167 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого. Сам розмір виплат після перерахунку не може перевищувати

Крім того, пенсіонери, які працюють, теж отримають надбавку. Однак це відбудеться з 1 квітня. Мова йде про 600 тисяч осіб.