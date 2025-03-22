Яка мінімальна пенсія у 2025 році в Україні

З 1 березня 2025 року в Україні має відбутися індексація пенсій. Саме вона може підвищити виплати для пенсіонерів.

Які мінімальні пенсійні виплати у 2025 році

Зокрема мінімальна пенсія з початку поточного року залишалась без змін, передає 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Станом на зараз мінімальні пенсії українців такі:

2 725 гривень отримують пенсіонери, які не працюють (незалежно від їхнього стажу);

2 980 гривень – українці віком до 70 років при повному стажі (30 для жінок і 35 років для чоловіків);

3 240 гривень – люди віком від 70 до 80 років, які мають повний стаж (30 для жінок і 35 років для чоловіків);

3 370 гривень – особи віком від 65 років, які не працюють та мають повний стаж (30 для жінок і 35 років для чоловіків);

3 370 гривень – пенсіонери від 80 років та які мають стаж (20 для жінок і 25 років для чоловіків).

Зверніть увагу! Вплив індексація на мінімальні виплати цьогоріч, поки що невідомі. Водночас збільшення не може бути більшим ніж на 1 500 гривень і меншим ніж на 100 гривень.