22 березня, 10:00
Яка мінімальна пенсія у 2025 році в Україні
Основні тези
- З 1 березня 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій, що може підвищити пенсійні виплати.
- Мінімальні пенсії у 2025 році: 2 725 грн для непрацюючих пенсіонерів, 2 980 грн для пенсіонерів до 70 років з повним стажем, 3 240 грн для осіб віком 70-80 років, 3 370 грн для пенсіонерів від 65 років з повним стажем.
З 1 березня 2025 року в Україні має відбутися індексація пенсій. Саме вона може підвищити виплати для пенсіонерів.
Які мінімальні пенсійні виплати у 2025 році
Зокрема мінімальна пенсія з початку поточного року залишалась без змін, передає 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.
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Станом на зараз мінімальні пенсії українців такі:
- 2 725 гривень отримують пенсіонери, які не працюють (незалежно від їхнього стажу);
- 2 980 гривень – українці віком до 70 років при повному стажі (30 для жінок і 35 років для чоловіків);
- 3 240 гривень – люди віком від 70 до 80 років, які мають повний стаж (30 для жінок і 35 років для чоловіків);
- 3 370 гривень – особи віком від 65 років, які не працюють та мають повний стаж (30 для жінок і 35 років для чоловіків);
- 3 370 гривень – пенсіонери від 80 років та які мають стаж (20 для жінок і 25 років для чоловіків).
Зверніть увагу! Вплив індексація на мінімальні виплати цьогоріч, поки що невідомі. Водночас збільшення не може бути більшим ніж на 1 500 гривень і меншим ніж на 100 гривень.