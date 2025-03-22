Які мінімальні пенсійні виплати у 2025 році

Зокрема мінімальна пенсія з початку поточного року залишалась без змін, передає 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Станом на зараз мінімальні пенсії українців такі:

2 725 гривень отримують пенсіонери, які не працюють (незалежно від їхнього стажу);

2 980 гривень – українці віком до 70 років при повному стажі (30 для жінок та 35 років для чоловіків);

3 240 гривень – люди віком від 70 до 80 років, які мають повний стаж (30 для жінок та 35 років для чоловіків);

3 370 гривень – особи віком від 65 років, які не працюють та мають повний стаж (30 для жінок та 35 років для чоловіків);

3 370 гривень – пенсіонери від 80 років та які мають стаж (20 для жінок та 25 років для чоловіків).

Зверніть увагу! Вплив індексація на мінімальні виплати цьогоріч, поки що невідомі. Водночас збільшення не може бути більшим ніж на 1 500 гривень і меншим ніж на 100 гривень.