Какие минимальные пенсионные выплаты в 2025 году

В частности минимальная пенсия с начала текущего года оставалась без изменений, передает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

Читайте также Сравнение шокирует: на сколько минимальная пенсия в Украине меньше, чем в Европе

По состоянию на сейчас минимальные пенсии украинцев такие:

2 725 гривен получают пенсионеры, которые не работают (независимо от их стажа);

2 980 гривен – украинцы в возрасте до 70 лет при полном стаже (30 для женщин и 35 лет для мужчин);

3 240 гривен – люди в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный стаж (30 для женщин и 35 лет для мужчин);

3 370 гривен – лица в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (30 для женщин и 35 лет для мужчин);

3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет и имеющие стаж (20 для женщин и 25 лет для мужчин).

Обратите внимание! Влияние индексация на минимальные выплаты в этом году, пока неизвестны. В то же время увеличение не может быть больше чем на 1 500 гривен и меньше чем на 100 гривен.