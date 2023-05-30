Понад 7 тисяч гривень: коли українцям підвищать мінімальну зарплату
Джерело:Федерація профспілок
До завершення поточного року сума мінімальної зарплати в Україні мала становити - 6 700 гривень, але ситуація може неочікувано змінитися. Влада розглядає підвищення виплат.
На скільки збільшать мінімалку
В Україні рекомендують переглянути розмір мінімальної заробітньої плати у 2023 році. Запропонована сума – 7 651 гривні.
Читайте також З зарплатами певні проблеми, однак робота є: де в Україні найбільше вакансій
Федерація профспілок пропонувала підвищити мінімальну зарплатню до 9 435 гривень й у 2024 році. Проте Мінсоцполітики наполягли, що розмір виплат має відповідати прожитковому мінімуму населення, тобто 7 651 гривні.
Цю пропозицію уже внесли до Мінфіну та Мінекономіки, тож фахівці уже почали вносити зміни до показників макропрогнозу держбюджету на 2024 рік.
Як зросла середня зарплата за рік
У березні 2022 року розмір середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії, складав 13 016,21 гривні. Що на 407,12 гривні нижче поточного.
Загалом же у 2022 році цей показник склав 13 376,21 гривні. Так:
- найбільшою ця зарплата була в грудні – 15 116,4 гривні;
- найменшою – у квітні, 12 081,96 гривні.