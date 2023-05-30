На скільки збільшать мінімалку

В Україні рекомендують переглянути розмір мінімальної заробітньої плати у 2023 році. Запропонована сума – 7 651 гривні.

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Федерація профспілок пропонувала підвищити мінімальну зарплатню до 9 435 гривень й у 2024 році. Проте Мінсоцполітики наполягли, що розмір виплат має відповідати прожитковому мінімуму населення, тобто 7 651 гривні.

Нагадаємо! Зараз мінімальна зарплата складає – 6 700 гривень.

Цю пропозицію уже внесли до Мінфіну та Мінекономіки, тож фахівці уже почали вносити зміни до показників макропрогнозу держбюджету на 2024 рік.

Як зросла середня зарплата за рік

У березні 2022 року розмір середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії, складав 13 016,21 гривні. Що на 407,12 гривні нижче поточного.

Загалом же у 2022 році цей показник склав 13 376,21 гривні. Так: