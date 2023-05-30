На сколько увеличат минималку

В Украине рекомендуется пересмотреть размер минимальной заработной платы в 2023 году. Предлагаемая сумма – 7 651 гривны.

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Федерация профсоюзов предлагала повысить минимальную зарплату до 9 435 гривен и в 2024 году. Однако Минсоцполитики настояло на том, что размер выплат должен соответствовать прожиточному минимуму населения, то есть 7 651 грн.

Напомним! Сейчас минимальная зарплата составляет – 6 700 гривен.

Это предложение уже внесли в Минфин и Минэкономики, поэтому специалисты уже начали вносить изменения в показатели макропрогноза госбюджета на 2024 год.

Как выросла средняя зарплата за год

В марте 2022 года размер средней заработной платы, что учитывается для расчета пенсии, составлял 13 016,21 гривны. Что на 407,12 грн ниже текущего.

В целом же в 2022 году этот показатель составил 13 376,21 гривны. Так: