Як планують підвищити мінімальну зарплату в Польщі
- Польський уряд оголосить остаточний розмір мінімальної зарплати на 2026 рік до 15 червня, що може вплинути на українців, які працюють у Польщі.
- Пропозиції щодо підвищення мінімалки на 2026 рік різняться: профспілки вимагають 5 015 злотих, Міністерство фінансів підтримує 4 806 злотих, Міністерство сім’ї пропонує 4 890 злотих, а роботодавці погоджуються з Мінфіном.
До 15 червня польський уряд планує оголосити остаточний розмір мінімалки на 2026 рік. Це може вплинути на значну частину українців, які живуть та працюють в Польщі.
Як зростала мінімалка в Польщі з 2020 року
Найімовірніше, що наступного року мінімальна заробітна плата не перевищить 5 000 злотих брутто (56 000 гривень), повідомляє 24 Канал з посилання на inPoland.
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За останні п’ять років мінімальна зарплата у Польщі зростала так (дані станом на 1 січня кожного року):
- 2020 рік – 2 600 злотих брутто (17,00 злотих/год);
- 2021 рік – 2 800 злотих брутто (18,30 злотих/год);
- 2022 рік – 3 010 злотих брутто (19,70 злотих/год);
- 2023 рік – 3 490 злотих брутто (22,80 злотих/год);
- 2024 рік – 4 242 злотих брутто (27,70 злотих/год);
- 2025 рік – 4 666 злотих брутто (30,50 злотих/год).
Як планують підвищити мінімалку в 2026 році
Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики спочатку запропонувало підвищення на 7,6% – із нинішніх 4 666 злотих (52 259 гривень) до 5 020 злотих брутто (56 244 гривні). Однак потім відомство переглянуло свою пропозицію. Наразі пропозиції щодо підвищення мінімалки виглядають так:
- Профспілки вимагають 5 015 злотих (56 168 гривень);
- Міністерство фінансів підтримує мінімалку у 4 806 злотих (53 827 гривень);
- Міністерство сім’ї пропонує 4 890 злотих (54 768 гривень);
- Роботодавці погоджуються з пропозицією Мінфіну.
Зауважте! Обрахунок здійснювався за курсом НБУ станом на 13 червня.