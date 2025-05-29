Мінімалку пропонують підвищити до 12 000 гривень: коли очікувати змін

У 2026 році розмір мінімальної зарплати збільшать на 688 гривень, проте профспілки таке підвищення виплат не влаштовує. Натомість вони запропонували підвищення до понад 12 000 гривень.

Які плани щодо підвищення мінімалки у 2026 році

У Мінекономіки представили прогнози щодо макроекономічних показників розвитку економіки України на 2026-2028 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію профспілок.

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Враховуючи можливості Державного бюджету, планується встановити на 2026 рік:

мінімальну заробітну плату у розмірі 8 688 гривень;

посадовий оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 3 470 гривень.

Тобто підвищення вищезазначених показників відбудеться з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2026 рік (108,6%).

Яка позиція профспілок

Представники профспілкової сторони вважають, що запропоноване підвищення основних державних соціальних гарантій з огляду на інфляційні тенденції воєнних років недостатнє, отже не може забезпечити достатній життєвий рівень працівників та членів їхніх сімей.

Натомість вони представили свою позицію:

Встановити мінімалку з 1 січня 2026 року не нижче 50% від прогнозної середньомісячної заробітної плати працівників на кінець 2024 року (за попередніми розрахунками 12 195 гривень) та не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

та не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; Враховуючи низький рівень оплати праці працівників бюджетної сфери, встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на рівні мінімальної заробітної плати, але не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Урядова сторона висловила припущення, що у 2026 році запропоновані розміри мінімальної зарплати й основних державних соціальних стандартів може бути підвищене у разі позитивної динаміки розвитку економіки.