Чи зміниться найближчим часом мінімальна зарплата в Україні

Підвищення мінімальної зарплати в Україні не наразі не передбачається. Зокрема це неможливо через українські зобов'язання перед міжнародними партнерами.

Що буде з мінімальною зарплатою в Україні

Йдеться й про меморандум з МВФ, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Богдана Кицака.

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Згідно з його слів, формально цифра мінімальної зарплати (станом на зараз 8 000 гривень) є зафіксованою. Так у меморандумі, як і з МВФ, так і зі Світовим банком, зазначено, що Україна не робитиме жодних кроків щодо підвищення мінімальної заробітної плати. Причина полягає у тому, що це вплине на прогнозні показники щодо дохідності бюджету.

Депутат додав, що потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету щодо заробітних плат на державних підприємствах:

вчителів;

лікарів;

інших державних службовців.

Фактично це є формалізована цифра, яка зафіксована у нас в документі, а є реальна сума, яку люди отримують на руки. І ось цей показник середньої зарплати якраз є більш-менш предметним показником відносно того, що люди реально отримують за певними професіями, —

пояснив Кицак.

Він сказав, що існує нижня вилка та верхня вилка, і "нижню вилку нам потрібно буде піднімати".

Важливо! Богдан Кицак зазначив, що законодавчо підвищувати мінімальну зарплату неможливо через опір міжнародних партнерів, зокрема, Міжнародного валютного фонду.