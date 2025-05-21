Мінімальна зарплата зросте до 10 000 гривень: народний депутат анонсував зміни

Нині Мінфін готує бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. У планах – зростання мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму.

Як зросте мінімалка й прожитковий мінімум

У 2025 році уряд планував заморозити мінімалку на рівні 8 000 гривень на найближчі роки, проте прогнози змінилися, повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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За його даними, проєкт документа містить макропрогноз Мінекономіки від середини квітня з такими цифрами:

Мінімальна зарплата:

у 2026 році – 8 688 гривень;

у 2027 році – 9 374 гривні;

у 2028 році – 10 059 гривень.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб:

у 2026 році – 3 288 гривень;

у 2027 році – 3 482 гривні;

у 2028 році – 3 667 гривень.

Якими будуть ВВП та інфляція

Номінальний ВВП:

у 2026 році – 10 443,5 мільярдів гривень;

у 2027 році – 11 920,9 мільярдів гривень;

у 2028 році – 13 471,7 мільярдів гривень.

Індекс споживчих цін (інфляція):

у 2026 році – 109,7%;

у 2027 році – 107,1%;

у 2028 році – 105,6%.

Курс гривні та долара

Середній курс гривні до долара США:

у 2025 році – 43,3 гривні;

у 2026 році – 44,7 гривень;

у 2027 році – 45,2 гривні;

у 2028 році – 45,6 гривень.

Курс гривні на кінець року:

у 2025 році – 43,7 гривень;

у 2026 році – 44,8 гривень;

у 2027 році – 45,3 гривні;

у 2028 році – 45,8 гривень.

Бюджетну декларацію уряд має схвалити до 1 червня, тому в документі можливі зміни.