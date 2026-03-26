Яка мінімалка буде в Україні з 1 квітня 2026 року

З початку 2026 року мінімальна зарплата в Україні виросла. Ще у 2025 році вона складала – 8 тисяч гривень. Як саме зміниться мінімальна зарплата у квітні, читайте далі.

Як зміниться мінімальна зарплата у квітні 2026 року?

У квітні 2026 року мінімальна зарплата в Україні не зростатиме. Вона залишатиметься на тому ж рівні, що і у березні – 8 647 гривень, повідомляє ПФУ.

Зауважимо, що особа не може отримувати зарплату менш як мінімальну, встановлену в Україні, повідомляється в Законі "Про оплату праці".

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати,

– йдеться в законі.

Для отримання мінімалки, норма праці складає:

40 годин на тиждень;

або 8 годин щодня протягом 5 робочих днів – за стандартним графіком.

Зарплата розраховується і в погодинному форматі. Наразі одна година "коштує" – 52 гривні.

Які податки з мінімалки зараз?

Потрібно також враховувати, що із заробітної плати вираховують податки:

військовий збір – 5% – 432 гривні;

ПДФО – 18% – 1 556 гривень.

Відповідно, "чистими" виходить значно менше офіційної суми. Людина, що отримує мінімалку, по факту матиме – 6 659 гривень.

