Скільки валюти можна купити за мінімалку сьогодні
- Мінімальна зарплата в Україні залишається на рівні 8 000 гривень, тоді як курси євро і долара зростають.
- Станом на 1 липня, за 8 000 гривень можна купити приблизно 162 євро або 190-192 долари залежно від місця обміну.
Цьогоріч мінімальна зарплата не зростала. Вона і надалі залишатиметься на рівні 8 000 гривень. Водночас курс долара та євро не стоять на місці. Ці валюти демонструють відчутне зростання у 2025 році.
Як змінився курс євро у липні
Офіційний курс євро, станом на 1 липня, складає – 48,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", середній банківський курс євро зараз такий:
- купівля – 48,80 гривні за євро;
- продаж – 49,50 гривні за євро.
Зріс євро і в обмінниках:
- купівля – 49,34 гривні за євро;
- продаж – 49,53 гривні за євро.
Скільки євро можна купити за мінімалку
- якщо купувати євро у банку, то за 8 000 гривень можна отримати орієнтовно – 162 євро;
- в обміннику аналогічно за 8 000 гривень можна купити приблизно – 162 євро.
Який зараз курс долара в Україні
Як показують дані НБУ, станом на 1 липня, офіційний курс долара США в Україні – 41,78 гривні. Змінилась ситуація також в банках та обмінниках. Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс долара зараз такий:
- купівля – 41,50 гривень за долар США;
- продаж – 42,05 гривні за долар США.
В обмінниках ситуація така:
- купівля – 41,60 гривні за долар США;
- продаж – 41,68 гривні за долар США.
Скільки доларів можна купити за мінімалку
- за 8 000 гривень у банку можна отримати орієнтовно – 190 доларів;
- в обміннику за мінімалку можна виручити приблизно – 192 доларів.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятися залежно від місця обміну.