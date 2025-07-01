Скільки валюти можна купити за мінімалку сьогодні

Цьогоріч мінімальна зарплата не зростала. Вона і надалі залишатиметься на рівні 8 000 гривень. Водночас курс долара та євро не стоять на місці. Ці валюти демонструють відчутне зростання у 2025 році.

Як змінився курс євро у липні Офіційний курс євро, станом на 1 липня, складає – 48,99 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Ще 500 мільйонів: для чого МВФ передав кошти Україні За даними "Мінфіну", середній банківський курс євро зараз такий: купівля – 48,80 гривні за євро;

продаж – 49,50 гривні за євро. Зріс євро і в обмінниках: купівля – 49,34 гривні за євро;

продаж – 49,53 гривні за євро. Скільки євро можна купити за мінімалку якщо купувати євро у банку, то за 8 000 гривень можна отримати орієнтовно – 162 євро;

в обміннику аналогічно за 8 000 гривень можна купити приблизно – 162 євро. Який зараз курс долара в Україні Як показують дані НБУ, станом на 1 липня, офіційний курс долара США в Україні – 41,78 гривні. Змінилась ситуація також в банках та обмінниках. Дані "Мінфіну" показують, що середній банківський курс долара зараз такий: купівля – 41,50 гривень за долар США;

продаж – 42,05 гривні за долар США. В обмінниках ситуація така: купівля – 41,60 гривні за долар США;

продаж – 41,68 гривні за долар США. Скільки доларів можна купити за мінімалку за 8 000 гривень у банку можна отримати орієнтовно – 190 доларів;

в обміннику за мінімалку можна виручити приблизно – 192 доларів. Зверніть увагу! Курс може відрізнятися залежно від місця обміну.