Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже прибула до Києва. Команда готова починати роботу.

Що відомо про місію МВФ?

Місія працюватиме в Україні протягом наступних 7-8 днів, пише 24 Канал з посиланням на заступника виконавчого директора від України Владислав Рашкован.

Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі,

– повідомив Владислав Рашкован.

Він додав, що місія готова до роботи. Зокрема багато зустрічей вже заплановано.

Рашкован написав, що буду радий побачитися в місті протягом наступних 7-8 днів.

Що відомо про нову програму з МВФ?

Перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю розповів, що дев'ятий перегляд за поточною програмою МВФ ускладнюється через особливості дизайну таких програм для повноцінного кредитування у випадку країн в умовах надзвичайно високої невизначеності.

Власне, потенційна нова програма, яка матиме довший горизонт планування, має набагато більше шансів відповідати всім внутрішнім параметрам Міжнародного валютного фонду,

– сказав Ніколайчук.

Зазначається, що нова потенційна нова програма буде логічним продовженням чинної програми. Тому наразі йде активна праця над виконанням всіх закладених до неї умов. Ця нова програма, як і раніше, має фокусуватися на забезпеченні макроекономічної й фінансової стабільності.

Одночасно на її основі ми маємо консолідувати зусилля наших міжнародних партнерів для фінансування дефіциту бюджету та високих оборонних видатків, прямо чи не прямо,

– додав Сергій Ніколайчук.

Якщо ж говорити про перспективу наступних років, то ця програма має більше фокусуватися на створенні умов для відновлення економіки з потужним євроінтеграційним фокусом.

Зокрема, у фінансовому секторі мова йде про реалізацію амбітних планів щодо створення інфраструктури фінансових ринків, які мають забезпечити фундамент для економічного відновлення.

Що казав Зеленський про нову програму МВФ?