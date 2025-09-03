Готовы к работе: миссия МВФ прибыла в Киев
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) уже прибыла в Киев. Команда готова начинать работу.
Что известно о миссии МВФ?
Миссия будет работать в Украине в течение следующих 7-8 дней, пишет 24 Канал со ссылкой на заместителя исполнительного директора от Украины Владислав Рашкован.
Приехали в Киев с командой МВФ поздно вечером, и утро немножко провели в бомбоубежище,
– сообщил Владислав Рашкован.
Он добавил, что миссия готова к работе. В частности много встреч уже запланировано.
Обратите внимание! Рашкован написал, что буду рад увидеться в городе в течение следующих 7-8 дней.
Что известно о новой программе с МВФ?
Первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью рассказал, что девятый пересмотр по текущей программе МВФ осложняется из-за особенностей дизайна таких программ для полноценного кредитования в случае стран в условиях чрезвычайно высокой неопределенности.
Собственно, потенциальная новая программа, которая будет иметь более длинный горизонт планирования, имеет гораздо больше шансов соответствовать всем внутренним параметрам Международного валютного фонда,
– сказал Николайчук.
Отмечается, что новая потенциальная новая программа будет логическим продолжением действующей программы. Поэтому сейчас идет активная работа над выполнением всех заложенных в нее условий. Эта новая программа, как и раньше, должна фокусироваться на обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности.
Одновременно на ее основе мы должны консолидировать усилия наших международных партнеров для финансирования дефицита бюджета и высоких оборонных расходов, прямо или не прямо,
– добавил Сергей Николайчук.
Если же говорить о перспективе следующих лет, то эта программа должна больше фокусироваться на создании условий для восстановления экономики с мощным евроинтеграционным фокусом.
Важно! В частности, в финансовом секторе речь идет о реализации амбициозных планов по созданию инфраструктуры финансовых рынков, которые должны обеспечить фундамент для экономического восстановления.
Что говорил Зеленский о новой программе МВФ?
- Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
- Он написал, что несмотря на войну Украина выполняет все обязательства и внедряет реформы. И МВФ это видит.
- В частности Зеленский и Георгиева обсудили новую программу финансовой помощи, которая укрепит украинцев и сейчас, и в послевоенное время.