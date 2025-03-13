Трамп погрожує ввести 200% мита для американських компаній, що працюють в Ірландії

На зустрічі з ірландським прем'єр-міністром Міхалом Мартіном Дональд Трамп заявив, що Ірландія вкрала фармацевтичну промисловість США. До того ж американського президента непокоїть ситуація з податками у цій галузі.

Які нові мита хоче впровадити Трамп

Трамп також уточнив, що він планує повернути законне багатство його країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Ірландці розумні, так, розумні люди. На цьому прекрасному острові з населенням 5 мільйонів людей зосереджена вся фармацевтична промисловість США.

Потрібно розуміти, що позитивне сальдо торгівлі Ірландії зі США у тому числі формується, завдяки фармацевтичним компаніям. Йдеться, зокрема, про Pfizer, Boston Scientific і Lilly.

Зверніть увагу! Всі виробничі потужності цих компаній знаходяться на території Ірландії.

Негативна реакція викликана тим, що американські компанії, які виробляють ліки у Ірландії, потім продають їх у США. Відповідно, податок на прибуток сплачується саме в Ірландії.

Коли фармацевтична компанія почала заходити в Ірландію, я сказав би, що це нормально. Але якщо ви хочете щось продати в США, я збираюся запровадити для вас мито у 200%, щоб ви ніколи не змогли продати нічого в Сполучених Штатах,

– каже Трамп.

Мартін спробував заперечити Трампу і спростувати його заяви. Прем'єр-міністр Ірландії наголосив на тому, яку вигоду від їхньої співпраці отримують обидві сторони.

Зауважте! Щорічно Ірландія продає в США товарів на суму приблизно 72 мільярди євро.