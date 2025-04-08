Трамп розповів чому він не знизить мита для Ізраїлю

Трамп виступає проти зниження мит для Ізраїлю. На думку президента США у цьому немає потреби, адже саме ізраїльська держава отримує найбільше допомоги від інших країн.

Чому США можуть не знизити тарифи для Ізраїлю

Трамп також акцентував на тому, яку допомогу від США отримує Ізраїль, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Читайте також Інший президент цього б не зробив, це честь, – Трамп про запровадження нових тарифів

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Не забувайте, що ми багато допомагаємо Ізраїлю. Ви знаєте, ми даємо Ізраїлю 4 мільярди доларів на рік. Це дуже багато.

Вказана заява прозвучала під час зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті. Цікаво, що раніше ізраїльський урядовець казав, що його країна зможе швидко ліквідувати торговий дефіцит і торгові бар'єри зі США.

Нагадаємо! На минулому тижні Трамп затвердив введення мит на товари з Ізраїлю у розмірі 17%.