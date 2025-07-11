Мита у 50% та спалене опудало: Бразилія відповідає Трампу через тарифну війну

У Сан-Паулу спалахнули протести через тарифну політику Трампа. Дійшло до того, що демонстранти навіть спалили прапор США після того, як було оголошено про введення нових тарифів на бразильські товари у розмірі 50%.

Через що розпочався антиамериканський мітинг у Бразилії

Мітинг, організований на підтримку економічної політики президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви, переріс на антиамериканський протест, де протестувальники вимагали, щоб Бразилія твердо стояла проти торгівельного тиску США, передає 24 Канал з посиланням на The Economic Times.

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Відомо, що демонстранти скандували на вулицях "Бразилія наша", а згодом демонстративно спалили опудало Трампа та прапор США.

Річ у тім, що у середу, 9 липня, Дональд Трамп оголосив про намір запровадити додаткові 50% мита на найбільшу країну Латинської Америки з 1 серпня.

Крім того, Трамп виступив з рішучим захистом колишнього президента Бразилії, Жаїра Болсонару, заявивши, що він став жертвою "полювання на відьом", спрямованого на те, щоб не допустити Болсонару до участі у виборах наступного року.

На заяви Трампа та нові мита теперішній президент Бразилії пригрозив у відповідь 50% митами на американські товари й викликав посла США у відповідь на надзвичайне втручання.

Нагадуємо! У квітні США ввели проти бразильських товарів мито у розмірі 10%, що є базовою ставкою. Крім того, за даними The Guardian, з Бразилією США підтримують профіцит торгівельного балансу вже протягом 17 років.