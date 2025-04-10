"Цинізм вищого ґатунку": чи буде Україна вводити мита проти США

Україна не планує введення мит проти США. Зокрема, через те, що ці тарифи можуть погіршити українсько-американські відносини. Своєю чергою США, затвердили мита на товари з України.

Як на Україну вплинуть тарифи США

Тарифи США проти України складуть 10%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Данила Гетманцева.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Безперечно саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України зважаючи на невелику частину товарного експорту до США. Навіть не впевнений, що на це треба відповідати дзеркально. Але взагалі-то вводити 10% мита при дефіциті нашої зовнішньої торгівлі з США у 2,6 мільярда доларів – економічний цинізм вищого ґатунку.

Як зауважує Гетманцев, товарний експорт України до США у 2024 році сягнув 0,9 мільярда доларів. Це лише 2% від загального показника торік.

Однак у цьому питанні є інша сторона. Адже мита можуть вдарити по економіці ЄС,

Глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках наших економічних і торгівельних партнерів, передусім ЄС. Вони будуть уповільнюватись. Отже, генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам,

– каже нардеп.

Нагадаємо! Трамп ввів Тарифи не тільки проти ЄС, а ще й обклав митами країни, що є лише кандидатами на вступ у Євросоюз.

Як Україна планує розв'язувати питання з митами США

Урядовець Тарас Качка каже, що Україна готова до переговорів з США, відносно скасування мит на американські товари, якщо це вплине на тарифи, які введені проти України.

Зауважте! Станом на зараз, Україна імпортує із США продукції на 3 – 4 мільярди доларів. Йдеться саме про річний обсяг імпорту.

Тарас Качка Заступник міністра економіки – торговий представник України Ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути.

Заступник міністра каже, що загострення відносин із США може виникнути саме через введення Україною тарифів у відповідь.

Ми всі знаємо, наскільки в нас делікатний діалог із США за іншими треками. Наш інтерес – скасувати мита, а не робити певну ескалацію,

– каже Качка.

Зверніть увагу! Зараз в Україні діють мінімальні мита на американські товари. Тому, як каже Качка, відмова від них буде невідчутною.