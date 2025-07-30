Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що він зробив попередження китайським посадовцям. Мовляв, продовження закупівель санкційної російської нафти призведе до запровадження великих тарифів згідно із законопроєктом, який розглядається в Конгресі.

Про що Бессент попередив Китай?

У відповідь він почув, що Пекін захищатиме свій енергетичний суверенітет, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також США і Китай на шляху до "тарифного перемир’я": вирішальне слово за Трампом

Так Скотт Бессент висловив невдоволення Сполучених Штатів через те, що Китай продовжує купувати санкційну іранську нафту та продав китайські товари подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, які, за словами Бессента, посилили військові можливості Москви у війні проти України.

Міністр сказав, що законопроєкт у Конгресі США, який дозволяє Трампу встановлювати тарифи до 500% проти країн, що купують санкційну російську нафту, спонукатиме союзників США до подібних кроків, аби перекрити енергетичні доходи Росії.

Зверніть увагу! Трамп скоротив термін, який Росія має, щоб досягти прогресу в мирній угоді щодо війни в Україні. Інакше її покупців нафти очікуватимуть вторинні тарифи у розмірі 100% вже через 10-12 днів. І це відображає його зростаюче розчарування діями Москви.

Китайські чиновники у відповідь заявили, що Китай є суверенною державою з власними енергетичними потребами. Тому рішення про закупівлю нафти ухвалюються згідно з внутрішньою політикою країни.

Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо на нього зазіхати, тому вони готові сплатити 100% тариф,

– зазначив Бессент.

Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти – близько 2 мільйонів барелів на день. Далі йдуть Індія та Туреччина.

Бессент додав, що попередив свого китайського колегу – віцепрем'єра Хе Ліфена – що подальші поставки товарів до Росії (які врешті потрапляють у зброю) зашкодять прагненням Китаю зміцнити торгівлю з Європою.

Зауважте! Міністр фінансів США наголосив, що це дуже шкодить публічному іміджу Китаю в Європі – ніби Пекін сприяє війні на європейському кордоні.