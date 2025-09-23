США готові до "дуже жорстких мит" проти Кремля. На такі заходи Вашингтон може піти, якщо Росія не завершить війну проти України, однак не хоче діяти сам.

Що вимагає Трамп від Європи?

Щоб ці "потужні тарифи" мали вплив на Москву, країни ЄС повинні приєднатися до Сполучених Штатів і запровадити аналогічні заходи, Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час виступу у Генеральній Асамблеї ООН, передає 24 Канал.

Якщо Росія не буде готова укласти угоду про завершення війни, США повністю готові ввести дуже потужний пакет сильних тарифів,

– зазначив Трамп.

При цьому Трамп знову наголосив, що європейські країни мають припинити купувати нафту й газ у Росії.

Ви набагато ближче до цього, нас розділяє океан. Ви прямо там, і Європа має активізуватися. Вони не можуть робити те, що роблять – купувати нафту і газ у Росії, поки воюють з нею,

– підкреслив глава Білого дому.

Не оминув у своєму виступі американський президент і Китай з Індією. Він знову повторив, що ці дві країни залишаються "головними спонсорами" війни в Україні, однак додав, що й деякі країни НАТО не можуть досі позбутися залежності від російських енергоносіїв.

Важливо! За даними The Wall Street Journal, деякі європейські дипломати вважають, що Трамп навмисно тисне на ЄС та висуває надмірні вимоги, щоб самому не запроваджувати додаткові санкції проти Росії.

Чому Трамп тисне на Європу?