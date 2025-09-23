США готовы к "очень жестким пошлинам" против Кремля. На такие меры Вашингтон может пойти, если Россия не завершит войну против Украины, однако не хочет действовать сам.

Что требует Трамп от Европы?

Чтобы эти "мощные тарифы" имели влияние на Москву, страны ЕС должны присоединиться к Соединенным Штатам и ввести аналогичные меры, Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Генеральной Ассамблее ООН, передает 24 Канал.

Если Россия не будет готова заключить соглашение о завершении войны, США полностью готовы ввести очень мощный пакет сильных тарифов,

– отметил Трамп.

При этом Трамп снова подчеркнул, что европейские страны должны прекратить покупать нефть и газ у России.

Вы гораздо ближе к этому, нас разделяет океан. Вы прямо там, и Европа должна активизироваться. Они не могут делать то, что делают – покупать нефть и газ у России, пока воюют с ней,

– подчеркнул глава Белого дома.

Не обошел в своем выступлении американский президент и Китай с Индией. Он снова повторил, что эти две страны остаются "главными спонсорами" войны в Украине, однако добавил, что и некоторые страны НАТО не могут до сих пор избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Важно! По данным The Wall Street Journal, некоторые европейские дипломаты считают, что Трамп намеренно давит на ЕС и выдвигает чрезмерные требования, чтобы самому не вводить дополнительные санкции против России.

Почему Трамп давит на Европу?