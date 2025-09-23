Чому санкції виявилися безсилими?

Навіть при цьому могли знущально махати хусточками узбережжю країн Балтійського моря в данських протоках, Великій Британії з Францією – в Дуврській протоці, Іспанії – в Гібралтарі.

У результаті збільшення кількості танкерів під санкціями Євросоюзу, США та Великої Британії збільшується тільки один показник – обсяги нафти, які перевозяться підсанкційними танкерами.

Навіть у Балтійському морі, де найбільш сприятлива географія, у січні 2025 року ми зафіксували 14,3% підсанкційних танкерів від загальної кількості, а в серпні – вже 34,8%.

У Чорному морі рік почався одразу з більших показників, ніж на Балтиці, – 25,7%. Надалі цей показник коливався у межах 10 – 25,5%, але в липні 2025 року він досяг 46,1%, тобто майже половину обсягів сирої нафти з чорноморських портів Росії перевезли підсанкційні танкери.

Далекий Схід та Північ Росії одразу стали "заповідниками" для підсанкційних танкерів.

На Далекому Сході обсяг сирої нафти Росії, що перевозиться підсанкційними танкерами, коливається по місяцях в межах 45 – 70%. Рекорд був у липні – 69,3% російської сирої нафти з далекосхідних портів Росії перевезли підсанкційні танкери.

Ну, а Північ – це суворий край, як відомо: рекорд – 93,8% обсягів на підсанкційних танкерах. Він був зафіксований ще у березні 2025 року, надалі показник коливається між 78 і 94%.

Загалом у серпні 2025 року підсанкційні танкери перевезли 43,6% морської нафти Росії. Тобто 9,7 мільйона тонн з загального обсягу у 22,2 мільйона тонн.

Розумію, що всім цікаво, а скільки ж це танкерів. Всього танкерів сирої нафти, що перевозили її з російських портів у серпні ми зафіксували і супроводжували 190 танкерів. З них підсанкційними були 83.

Як вже неодноразово повідомляли, причиною цього є те, що модель санкцій абсолютно не впливає на трафік, оскільки не забороняє танкерам з санкційних списків проходити через територіальне море країн ЄС: