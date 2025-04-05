Китай звернувся до США через падіння бірж після мит Трампа, – Reuters

Китай закликав США припинити використовувати тарифи як засіб тиску після глобального падіння бірж, яке виникло внаслідок запровадження мит президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Пекін звернувся до Вашингтона закликавши до "рівноправних консультацій" після падіння глобальних ринків на тлі торгівельних мит.

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Китай відреагував на падіння бірж

Державне агентство новин Сіньхуа оприлюднило позицію китайського уряду, заявивши, що США повинні "припинити використовувати тарифи як зброю для пригнічення економіки та торгівлі Китаю".

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякун у Facebook написав: "Ринок висловився". У дописі він додав скриншот падіння на американських біржах, яке зафіксували у п'ятницю, 4 квітня.

Торгова та тарифна війна, розпочата США проти світу, неспровокована та невиправдана. Зараз настав час для США припинити робити неправильні речі та вирішити розбіжності з торговими партнерами шляхом рівноправних консультацій,

– додав він.

Нагадаємо, Трамп ввів додаткові 34% тарифів на китайські товари в рамках різких зборів, накладених на більшість торгових партнерів США, що загалом збільшило загальні збори на Китай до 54%.

Китай оголосив про введення 34% мита на весь імпорт із США. Таким чином, американські мита на китайські товари набирають чинності з 9 квітня, а китайські мита на американські товари – з 10 квітня.