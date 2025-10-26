Трамп обурений: тарифи для Канади підвищують на 10% через скандальну рекламу

Трамп відреагував на нову канадську рекламу підвищенням тарифів. За його словами, реклама перекручує факти.

Які будуть мита для Канади?

Президент США Дональд Трамп збільшує тарифи для Канади ще на 10% "понад те, що вони платять зараз", повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Через їхнє серйозне перекручування фактів та ворожі дії я збільшую тариф на Канаду на 10% понад те, що вони сплачують зараз,

– написав він.

Поки незрозуміло, на які товари вплинуть нещодавно оголошені тарифи Трампа. Більшість канадського експорту до США звільнений від тарифів через Угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яку було підписано під час першого терміну Трампа.

Проте адміністрація Трампа в серпні запровадила 35% мито на канадські товари, що не підпадають під дію USMCA. Разом з тим найбільше економіка Канади постраждала від галузевих мита у розмірі 50%, запроваджених Трампом цього року на сталь та алюміній.

Що відомо про скандал із рекламою про тарифи?

У рекламі уряду Онтаріо лунає закадровий голос Рейгана, який критикує тарифи на іноземні товари, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

У рекламі Рейган заявив, що мита спричиняють втрату робочих місць і торговельні війни. У відео використовується п'ять повних речень з п'ятихвилинного щотижневого звернення, з'єднаних у неправильній послідовності.

Реклама транслювалася вже кілька днів, перш ніж Трамп вперше відреагував на неї 23 жовтня. У рекламі не згадується, що Рейган використовував звернення, щоб пояснити, що тарифи, запроваджені його адміністрацією проти Японії, слід розглядати як неминучий виняток із його базової віри у вільну торгівлю.

Що відомо про тарифи США для Канади?