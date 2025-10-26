Трамп возмущен: тарифы для Канады повышают на 10% из-за скандальной рекламы

Трамп отреагировал на новую канадскую рекламу повышением тарифов. По его словам, реклама искажает факты.

Какие будут пошлины для Канады?

Президент США Дональд Трамп увеличивает тарифы для Канады еще на 10% "сверх того, что они платят сейчас", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Ультиматум Китаю: Трамп назвал свои условия для возобновления торговых переговоров

Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я увеличиваю тариф на Канаду на 10% сверх того, что они платят сейчас,

– написал он.

Пока непонятно, на какие товары повлияют недавно объявленные тарифы Трампа. Большинство канадского экспорта в США освобожден от тарифов из-за Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое было подписано во время первого срока Трампа.

Однако администрация Трампа в августе ввела 35% пошлину на канадские товары, не подпадающие под действие USMCA. Вместе с тем больше всего экономика Канады пострадала от отраслевых пошлин в размере 50%, введенных Трампом в этом году на сталь и алюминий.

Что известно о скандале с рекламой о тарифах?

В рекламе правительства Онтарио звучит закадровый голос Рейгана, который критикует тарифы на иностранные товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

В рекламе Рейган заявил, что пошлины вызывают потерю рабочих мест и торговые войны. В видео используется пять полных предложений из пятиминутного еженедельного еженедельного обращения, соединенных в неправильной последовательности.

Реклама транслировалась уже несколько дней, прежде чем Трамп впервые отреагировал на нее 23 октября. В рекламе не упоминается, что Рейган использовал обращение, чтобы объяснить, что тарифы, введены его администрацией против Японии, следует рассматривать как неизбежное исключение из его базовой веры в свободную торговлю.

Что известно о тарифах США для Канады?