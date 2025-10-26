Трамп возмущен: тарифы для Канады повышают на 10% из-за скандальной рекламы
- Президент США Трамп после торговых переговоров увеличивает тарифы для Канады на 10% из-за "искажения фактов" в канадской рекламе.
- Неизвестно, на какие товары повлияют новые тарифы, но большинство канадского экспорта в США освобожден от тарифов благодаря соглашению USMCA.
Трамп отреагировал на новую канадскую рекламу повышением тарифов. По его словам, реклама искажает факты.
Какие будут пошлины для Канады?
Президент США Дональд Трамп увеличивает тарифы для Канады еще на 10% "сверх того, что они платят сейчас", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Ультиматум Китаю: Трамп назвал свои условия для возобновления торговых переговоров
Из-за их серьезного искажения фактов и враждебных действий я увеличиваю тариф на Канаду на 10% сверх того, что они платят сейчас,
– написал он.
Пока непонятно, на какие товары повлияют недавно объявленные тарифы Трампа. Большинство канадского экспорта в США освобожден от тарифов из-за Соглашения между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое было подписано во время первого срока Трампа.
Однако администрация Трампа в августе ввела 35% пошлину на канадские товары, не подпадающие под действие USMCA. Вместе с тем больше всего экономика Канады пострадала от отраслевых пошлин в размере 50%, введенных Трампом в этом году на сталь и алюминий.
Что известно о скандале с рекламой о тарифах?
В рекламе правительства Онтарио звучит закадровый голос Рейгана, который критикует тарифы на иностранные товары, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
В рекламе Рейган заявил, что пошлины вызывают потерю рабочих мест и торговые войны. В видео используется пять полных предложений из пятиминутного еженедельного еженедельного обращения, соединенных в неправильной последовательности.
Реклама транслировалась уже несколько дней, прежде чем Трамп впервые отреагировал на нее 23 октября. В рекламе не упоминается, что Рейган использовал обращение, чтобы объяснить, что тарифы, введены его администрацией против Японии, следует рассматривать как неизбежное исключение из его базовой веры в свободную торговлю.
Что известно о тарифах США для Канады?
В июле США ввели новые тарифы против Канады в размере 35%. Трамп заявил, что тарифы могут вырасти, если Канада ответит ответными мерами.
С 14 октября США также ввели новые тарифы на древесину, а именно импорт пиломатериалов (10%) и деревянных изделий (25%), что больше всего ударят по Канаде, Китая и Вьетнама. С 1 января тарифы на мягкую деревянную мебель вырастут до 30%, а на кухонные шкафы и ванны до 50% для стран без торговых соглашений с США.
Мексика, Бразилия и Канада блокируют импорт китайской стали, чтобы укрепить позиции в переговорах с США после повышения тарифов на сталь Трампом. Пошлины Трампа привели к значительному сокращению импорта стали из двух стран, при этом Мексика еще не ощутила полного влияния из-за запасов.