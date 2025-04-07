Рецесія і зниження ВВП: Goldman Sachs погіршив прогноз для економіки США
- Goldman Sachs підвищив ймовірність рецесії в США до 45% у найближчі 12 місяців і знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 0,5% через нововведені тарифи.
- Погіршення прогнозів пов'язане з ускладненням фінансових умов, бойкотами з боку іноземних споживачів та зростанням політичної нестабільності.
Інвестиційний гігант Goldman Sachs підвищив оцінку ймовірності рецесії в США до 45% упродовж найближчих 12 місяців. У компанії також знизили прогноз зростання американського ВВП на 2025 рік — із 1% до 0,5%.
Прогнози для економіки США невтішні
Аналітики очікують серії знижень базової ставки Федеральною резервною системою на тлі посилення тарифного тиску, передає 24 Канал з посиланням на NDTV World.
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Згідно зі звітом Goldman Sachs, погіршення прогнозів пов'язане з "різким ускладненням фінансових умов, бойкотами з боку іноземних споживачів і зростанням політичної нестабільності".
Усе це, на думку аналітиків, може призвести до глибшого скорочення капітальних інвестицій, ніж очікувалося раніше.
Зауважте! У компанії зазначають, що їхній базовий сценарій наразі передбачає зростання ефективної тарифної ставки у США на 15 відсоткових пунктів.
Тарифи ліпше скасувати
Для уникнення такого розвитку подій, за оцінкою Goldman Sachs, потрібно буде скасувати або суттєво зменшити частину тарифів, які мають набути чинності 9 квітня.
Зауважте! У документі наголошується: якщо ж більшість із запланованих тарифів усе ж запрацюють, ефективна ставка може зрости вже на 20 відсоткових пунктів. У такому разі компанія перегляне свій прогноз щодо рецесії у США.