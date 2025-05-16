У Bloomberg розповіли, скільки ще Трамп утримуватиме мита на китайські товари

Тарифи Дональда Трампа на китайські товари, ймовірно, залишаться на рівні, який обмежить експорт Китаю до США після завершення 90-денної торгового перемир'я. Аналітики та інвестори припускають, що Пекіну доведеться й надалі відчувати економічний тиск попри активні перемовини.

Скільки ще будуть чинними мита Трампа на китайські товари

Мита США на китайські товари, швидше за все, залишаться на рівні 30% до кінця 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Про це свідчать дані опитування, яке провели в агенції. У дослідженні взяли участь 22 респонденти, серед яких представники азійських, європейських та американських інвестиційних фондів, банків і дослідницьких установ.

Хоча поточна ставка є нижчою, ніж до недавнього "потепління", вона все ж достатньо висока, щоб у середньостроковій перспективі скоротити обсяги китайського експорту до США на 70%,

– йдеться у матеріалі.

Результати опитування свідчать про низькі очікування щодо того, що торговельні переговори швидко скасують мита. Згідно з іншим опитуванням, офіційна статистика, ймовірно, покаже уповільнення промислового виробництва в Китаї у квітні через тиск тарифної політики на експорт.

Очікування щодо подальших перспектив розділилися:

семеро респондентів прогнозують зниження тарифів нижче 30% протягом наступних шести місяців;

шестеро очікують на їхнє зростання.



Зауважте! У разі остаточної торговельної угоди між США і Китаєм, мита можуть знизитися до 20%.

Про що ще свідчить опитування

Більшість респондентів вважає, що тарифи, введені Трампом у його перший термін, залишаться чинними, оскільки їх скасування стало б суттєвою поступкою. За оцінками Bloomberg Economics, ці мита в середньому становлять близько 12%.

Що продемонструє офіційна статистика? Зокрема офіційна статистика, яку оприлюднять у понеділок вранці, покаже, що промислове виробництво в Китаї зросло на 5,9% у квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це нижче за березневий показник у 7,7%. Зростання експорту уповільнилося, а заводська активність також послабилася. Про це йдеться у прогнозі економістів.

Очікується, що роздрібні продажі зросли на 6% у квітні, що трохи вище, ніж у березні. Зростання інвестицій в основні активи, ймовірно, залишилося на рівні 4,3%, що трохи вище, ніж у попередньому місяці,

– додали у Bloomberg.

Важливо! Декілька респондентів у дослідженні щодо тарифів застерегли від надмірного прогнозування через непередбачуваність дій Трампа в торговельній політиці.